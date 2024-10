Mariboru in Muri višja kazen disciplinskega sodnika

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jegič je po 13. krogu Prve lige Telemach po medsebojni tekmi v Murski Soboti (1:1) zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev izrekel nekoliko višji denarni kazni nogometnima kluboma Maribor in Mura.

V sklepu disciplinskega sodnika so zapisali, da bodo morali vijoličasti in črno-beli plačati globo v višini 1150 oziroma 1000 evrov zaradi večkratnega prižiganja bakel ter večkratnega žaljivega skandiranja. Nekoliko višjo kazen so Mariborčani prejeli tudi zaradi povzročitve prekinitve tekme.

Ob tem bo moral Maribor plačati še 300 evrov kazni zaradi petih rumenih kartonov na tekmi proti Muri.

Ob 350 evrov bo tudi Olimpija, in sicer zaradi prižiganja bakel na zadnji tekmi proti Domžalam (3:0).