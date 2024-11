Zeleno-beli in vijolični tekmeci tudi pri kaznih

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je imel po burnem 14. kolu domačega ligaškega prvenstva znova polne roke dela. Zaradi neprimernega navijanja je obravnaval šest slovenskih klubov, najvišji denarni kazni pa odmeril Mariboru in Olimpiji.

Vodstvo nogometnega kluba Maribor Branik bo plačalo 1950 evrov kazni zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev. Ti so prižigali bakle in žaljivo skandirali.

Tekmeci Mariborčanov iz prestolnice pa bodo tokrat plačali nekoliko nižjo globo, 1500 evrov, prav tako zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev (večkratno prižiganje bakel, večkratno žaljivo skandiranje).

Bodo pa Ljubljančani plačali še dodatno globo v višini 360 evrov zaradi petih rumenih kartonov ter nešportnega vedenja uradne osebe, ki je dobila sodniško opozorilo.

Globo 650 evrov bodo plačali Celjani (nešportno in neprimerno vedenje navijačev – prižiganje bakle, razvitje žaljivega transparenta, žaljivo skandiranje), globa Lendavčanom skupno znaša 600 evrov (nešportno vedenje več igralcev, ki so prejeli pet rumenih kartonov, nešportno in neprimerno vedenje navijačev, prižiganje bakle, povzročitev prekinitve tekme).

Radomlje bo moralo plačati 650 evrov (nešportno in neprimerno vedenje navijačev – večkratno prižiganje bakel).

Primorje jo je za zdaj odneslo z opozorilom zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, nešportno vedenje igralcev, ki so prejeli pet kartonov, pa bo klubsko vodstvo stalo 300 evrov. Položnico z enakim zneskom bodo dobili tudi Domžalčani (nešportno vedenje igralcev – štirje rumeni in en rdeč karton).