Vodstvo zagrebškega Dinama v svoje vrste pripeljalo slovenskega nogometaša

Slovenski nogometaš Miha Zajc bo športno pot nadaljeval v Zagrebu. Z vodstvom Dinama je podpisal dveletno pogodbo.

Zajc je bil osem let v članski reprezentanci Slovenije, za katero je odigral 39 tekem in dosegel osem golov. Bil je tudi član selekcij od 16. do 21. leta. V prejšnji sezoni je kot posojeni igralec nastopal za francoski Toulouse, pri zagrebškem klubu pa bo okrepil vezno linijo, v kateri bo igral na različnih položajih.

»Srečen sem, da sem postal član Dinama, ki je velik klub z bogato zgodovino in ogromnimi ambicijami. Častno bom nosil ta dres in poskušal s pomočjo ekipe doseči zastavljene cilje. To je predvsem naslov prvaka Hrvaške,« je dejal 31-letni slovenski vezist, ki je člansko kariero začel v Interblocku. Zatem je bil član Olimpije in Celja, leta 2017 pa se je preselil v Empoli. Od 2019. je bil v Fenerbahčeju, ki ga je 2020 poslal v Genovo, v minuli sezoni pa v Francijo

Z Olimpijo je Zajc leta 2016 osvojil naslov državnega prvaka, s klubom iz Istanbula pa je bil zmagovalec turškega pokala 2023. V letih 2021 in 2022 je igral v evropski ligi, v sezoni 2023/24 pa je nastopil v četrtfinalu konferenčne lige.