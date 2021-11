Volitve so postale tekmovanje čudnih frizur

Liverpoolov trener Jürgen Klopp ima močna stališča o aktualnem dogajanju v svetu in se rad loti tudi političnih tem. V zadnjem intervjuju v podkastu Gabby Logan je med drugim izjavil, da volitve ne bi smele biti tekmovanje za najbolj čudno pričesko.

S tem je ošvrknil britanskega premierja Borisa Johnsona in bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. »Začeti moramo razmišljati o tem, komu zaupamo oblast. Zdrava pamet nam govori, da ljudje, kakršna sta Johnson in Nigel Farage, ne moreta narediti nič dobrega za nikogar,« o botrih brexita nima dobrega mnenja Nemec, ki ne more verjeti, da je prevarant Johnson še vedno na funkciji.

Donald Trump in Boris Johnson po Kloppovem mnenju poosebljata težave današnjega sveta. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Klopp se je obregnil tudi ob čestitko britanske vlade angleškemu reprezentantu Marcusu Rashfordu, ki je sprožil kampanjo za brezplačne malice v šolah: »Sramotno je, da morajo takšne pobude priti od nogometaša.«

Klopp se čudi, da ljudje volijo osebnosti in ne programov, Trump in Johnson pa po njegovem mnenju poosebljata težave današnjega sveta. Je pa priznal, da je delo premierja težko in stresno, zato domneva, da se veliko sposobnih ljudi ne odloči kandidirati.