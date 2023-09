Volkovi prizadejali prvi ligaški poraz Manchester Cityju

Nogometaši Wolverhamptona so v 7. kolu angleškega prvenstva na domači zelenici ugnali branilca naslova Manchester City. Meščani so letos prvič v ligi izgubili, a zdaj, vsaj do Liverpoolove večerne tekme, ostajajo na vrhu angleškega prvenstva. Drugi je trenutno Arsenal, ki je danes v gosteh pri Bournemouthu slavil zmago s 4:0.

City se je proti Wolverhamptonu znašel v zaostanku že v 13. minuti po avtogolu Rubena Diasa. Julian Alvarez je izenačil v 58. minuti, zmago volkovom pa je osem minut pozneje priigral Hee-Chan Hwang.

Arsenal je proti Bournemouthu prešel v vodstvo v 17. minuti po zaslugi Bukaya Sake, nato pa s pomočjo dveh enajstmetrovk tri točke odpeljal v London in ostaja neporažen. Prvo je ob koncu prvega polčasa izkoristil Martin Odegaard, drugo v začetku drugega Kai Havertz. Prvi je v sodnikovem dodatku podal še za gol Benjamina Whita.

Še naprej so v zelo slabi formi nogometaši Manchester Uniteda, ki so pred domačimi navijači klonili proti Crystal Palaceu. Dvoboj je z golom v 25. minuti odločil Joachim Andersen. Po zmagi v ligaškem pokalu nad Cityjem so nogometaši Newcastla ugnali Burnley z 2:0. Strelca za srake sta bila tokrat Miguel Almiron (14.) in Alexander Isak (76.) z enajstmetrovke.

Uvodna tekma dneva je pripadla Aston Villi, ki je s 6:1 povsem zasenčila Brighton in skočila na četrto mesto prav pred ekipo iz južne angleške obale. Pri domačih je blestel Ollie Watkins, ki je vpisal hat-trick" z goli v 14., 21. in 65. minuti ter prispeval še podajo pri petem zadetku Jacoba Ramseyja.

Prvo zmago med angleško elito je zabeležil Luton, ki je bil v gosteh boljši od Evertona z 2:1, West Ham pa je doma z 2:0 ugnal Sheffield United.