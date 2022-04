Vroče v Manchestru: Ronaldo je prek instagrama odgovoril Rooneyju

Kljub odmevni izključitvi Wayna Rooneyja na SP 2006, ki jo je v četrtfinalnem obračunu Anglije in Portugalske pomagal sprovocirati Cristiano Ronaldo, sta bila nekdanja soigralca pri Manchester Unitedu vedno v dobrih odnosih. Zato je veliko obrvi dvignilo Rooneyjevo gostovanje v studiu Sky Sports, kjer je Anglež, zdaj trener drugoligaša Derby Countyja, brez dlake na jeziku dejal, da bi bilo za United bolje, če bi ga poleti zapustila tako Ronaldo kot francoski vezist Paul Pogba. Ronaldo se je na njegove besede očitno odzval nekaj ur za tem, ko je Rooney objavil fotografijo iz studia skupaj z nekdanjim branilcem Liverpoola Jamiejem Carragherjem. »Zavistneža,« jima je sporočil Ronaldo. Objavo in Ronaldov komentar si lahko ogledate spodaj.

Kaj je sicer dejal Rooney? Na vprašanje, če je Ronaldov povratek v Manchester kaj pripomogel klubu, je dejal: »Moramo reči, da ni.« Dodal je: »Če gledaš na prihodnost kluba, potem se moraš vanjo podati z mlajšimi igralci in s potrebnimi orodji, s katerimi lahko storiš vse, kar je potrebno, da v naslednjih dveh ali treh letih dvigneš Manchester United. Cristiano gotovo ni več takšen igralec kot pred 20 leti. To se dogaja, takšen je nogomet. Nevaren je za gol, a menim da v preostalih delih igre potrebuješ več. Potrebuješ mlade igralce in prava orodja. Menim, da že imajo dobre mlade igralce: (Jadon) Sancho bo prihodnje leto boljši, menim da enako velja tudi za Marcusa (Rashforda).«

Rooney je v enem svojih zadnjih javnih nastopov sicer priznal, da se je v trenerske vode podal le zaradi tega, ker želi nekoč voditi Manchester United. Njegov Derby je trenutno na predzadnjem mestu 2. lige, seveda tudi zaradi kazenskega odvzema velikega števila točk (finančne težave), sicer si je 36-letni Rooney za vodenje ovnov prislužil številne pohvale.

»Izvrsten večer (oddaje, op. a.) Monday Night Football,« je zapisal Rooney, ki mu na fotografiji družbo poleg Carragherja dela tudi angleški voditelj David Jones; po Ronaldovem odzivu se je vsul plaz takšnih in drugačnih komentarjev: