Vsi smo z nesrečnim Gavijem, Gavi je srce Barcelone

V španski nogometni družini se ne morejo sprijazniti s poškodbo Gavija, 19-letnega čudežnega dečka, ki naj bi počival naslednjih osem do deset mesecev. Gavi si je namreč med reprezentančno tekmo Španije in Gruzije strgal križne vezi v kolenu, zato ga bodo operirali. Mladi as Barcelone bo predvidoma izpustil evropsko prvenstvo v Nemčiji in olimpijske igre v Parizu, počival bo do deset mesecev. Španci so šokirani, vodstvo zveze bo nanj računalo šele leta 2025.

»Vsi smo z Gavijem,« je naslovil svoj komentar novinar Albert Montagut. »Gavi je srce Barcelone,« je prepričan komentator Achraf Ben Ayad. Poškodba soigralca se je dotaknila tudi Gavijevega soigralca Pedrija. »Vem, da so pred njim zahtevni časi. Tudi sam sem že imel več različnih poškodb, vselej mi je bilo težko zdržati in ohraniti mirnost. Šele poškodovan začneš ceniti čas, ko si zdrav ali bolan. Toda Gavi je močan, vsi pa mu bomo pomagali pri okrevanju,« je zatrdil Pedri.