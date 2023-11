Šeško in Oblak že v Hamburgu, toda fanta želita tudi v Nyon

V nadaljevanju preberite:

Povprečnemu nogometnemu navijaču najbrž prav nič ne pomeni število 43.046.721. Toliko je namreč različnih možnih razpletov tekem v enem kolu lige prvakov. Tudi danes in jutri je enako, ko bo 32 klubov igralo predzadnje kolo sezone 2023/24. Prvi del sezone se torej bliža koncu, na voljo je torej bolj malo popravnih izpitov, tega pa se zavedajo tudi v taboru Atletica Madrida, ki drevi ne sme izgubiti v Rotterdamu.

»Feyenoord!« Tako je odgovoril Atleticov trener Diego Simeone, potem ko so ga po zmagi nad Mallorco vprašali, kako se bo pripravil na veliki derbi španskega prvenstva z Barcelono, ki Madridčane čaka ta konec tedna. Za Benjamina Šeška velja obratno kot za Jana Oblaka: Atletico še nima zagotovljene udeležbe v žrebu osmine finala v Nyonu, Leipzig si jo je že zagotovil. In naprej: Oblak ima zagotovljen položaj v enajsterici Atletica, Šeško je še daleč od tega statusa v Leipzigu. Rdeči biki so konec tedna izgubili v Wolfsburgu – brez pomoči Slovenca – in doživeli kar hude kritike tamkajšnjih medijev. Več v članku.