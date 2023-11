Zakaj ima Slovenija možnosti za prvo zmago na evropskih prvenstvih

V nadaljevanju preberite:

Evropsko prvenstvo v nogometu bo rekordno po več merilih, v marsičem bo precedenčno, številne dogodke bomo videli prvič. Navsezadnje bo euro 2024 prvi nogometni šampionat stare celine, ki bo obiskal tudi območje nekdanje Vzhodne Nemčije. Štiri tekme bodo namreč v Leipzigu, torej v mestu, v katerem domuje tudi programirani zvezdnik slovenske nogometne prihodnosti Benjamin Šeško.

Slovenija bi lahko obiskala Leipzig, če bi ji žreb namenil igranje v eni od skupin B, D ali F. To bi bilo kar spektakularno: Portugalska, Turčija, Slovenija in Italija, ob Leipzigu pa še obisk Dortmunda. Slovenci bi videli Cristiana Ronalda, spoznali najbolj nogometno mesto v Evropi, doživeli pravo vzdušje obkroženi s Turki in morda premagali Italijo. Zakaj ima Slovenija možnosti za zgodovinsko prvo zmago na evropskih prvenstvih v nogometu? Odgovor v tekstu.