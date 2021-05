Vstopnice za zaključni del v prodaji

Slovenci so pokazali premalo za napredovanje. FOTO: Jure Makovec/AFP

V Mariboru Španci in Hrvati

Nogometna zveza Slovenije je začela prodajo vstopnic za zaključni del evropskega nogometnega prvenstva do 21 let, ki poteka v Sloveniji in na Madžarskem.Z novimi sprostitvami ukrepov za zajezitev in obvladovanje covida-19 so namreč gledalci ponovno dovoljeni na športnih prireditvah. V skladu z veljavnimi ukrepi bo na štadionih treba spoštovati preventivne ukrepe, z nošenjem obraznih mask in spoštovanjem medsebojne razdalje, tekme pa si bodo lahko v živo ogledali le gledalci, ki izpolnjujejo tako imenovane PCT pogoje.Slovenija je marčevski skupinski del prvenstva v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru gostila brez prisotnosti gledalcev, slovenska reprezentanca pa se v skupini ob Španiji, Italiji in Češki ni uspela prebiti iz skupine B v izločilne boje. V teh bodo tako poleg Špancev in Italijanov v Sloveniji nastopili še Hrvati in Portugalci, ki so napredovali iz skupine D.Maribor bo v četrtfinalu 31. maja gostil tekmo Španija - Hrvaška, v Ljubljani pa se bosta isti dan pomerila Portugalska in Italija. Cena vstopnic prve kategorije je 7, druge pa 5 evrov. Preostala četrtfinalna para bosta na sporedu na Madžarskem. V Budimpešti se bosta 31. maja pomerila Nizozemska in Francija, v Szekesfehervarju pa isti dan Danska in Nemčija. Maribor bo gostil polfinalno tekmo 3. junija, cene vstopnic pa so 10 evrov za sedišča prve kategorije in 8 za sedišča druge kategorije. Drugi polfinale bo gostil Szekesfehervar.Finale EP do 21 let bo odigran v Ljubljani, ko se bosta najboljši ekipi letošnjega tekmovanja pomerili v Stožicah. Tekma, ki bo na sporedu v nedeljo, 6. junija, se bo pričela ob 21. uri. Cene vstopnic bodo 15 oz. 13 evrov.