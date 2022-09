Vzpon Manchester Uniteda dobil novo poglavje v obračunu z vodilnim

Nogometaši Arsenala, ki so dobili prvih pet tekem, so morali v šestem krogu na gostovanju priznati premoč Manchester Unitedu, ki se očitno pobira po slabšem začetku. Kljub porazu pa je Arsenal zadržal prvo mesto, pred Manchester Cityjem ima točko prednosti. Arsenal je bil v prvem delu boljši, a edini zadetek so dosegli domači, po podaji Marcosa Rashforda je s strelom v nasprotni kot že na svoji prvi tekmi za novo ekipo dosegel Brazilec Antony.

Londončani so v 60. minuti izenačili, ko je zadel Bukayo Saka, a so gostitelji hitro našli odgovor, Rashford je v 71. in 75. minuti dosegel dva gola in svoji ekipi zagotovil zmago, ki ga je vrnila na peto mesto prvenstvene razpredelnice. Pred njim je na četrtem mestu še vedno Brighton, največje pozitivno presenečenje začetka prvenstva, ki je četrtič zmagal, s 5:2 je bil boljši od Leicestra. Gostitelji so sicer že v prvi minuti prejeli zadetek, a znali reagirati na šok. Nekoliko tudi s pomočjo tekmecev, ki so v deseti minuti dosegli avtogol, pet minut kasneje pa je Brighton že vodil.

Gosti so zmogli izenačenje, toda v drugem polčasu je stvari na svoje mesto postavil Alexis Mac Allister, najprej mu je VAR gol razveljavil, a je bil vztrajen in je z dvema goloma svoji ekipi zagotovil četrto zmago.