Wenger: Avtomatično določanje ofsajda možno na SP 2022

Nekdanji francoski nogometni trener in zdajšnji predstavnik odbora Mednarodne nogometne zveze (Fifa) za razvoj nogometa Arsene Wenger je za televizijski program Living Football Television dejal, da bi lahko za svetovno prvenstvo v Katarju naslednje leto že imeli vzpostavljen sistem avtomatičnega določanja prepovedanih položajev.



O tem danes poroča nemška tiskovna agencija, ki citira 71-letnega Francoza. »Avtomatični sistem določanja prepovedanih položajev pomeni, da signal hitro potuje do stranskega sodnika, ki mu na uri zasveti rdeča lučka za prepovedani položaj.«

Gre za posebno vrsto tehnologije, ki je v uporabi že pri določanju prečkanja golove črte žoge. Tudi Francoz se strinja, da je trenutno zaradi tesnih odločitev potrebno veliko časa, preden se igra nadaljuje.

Zdaj prekinjamo igro oziroma izničimo celo proslavljanje golov

»V povprečju je treba počakati 70 sekund, včasih malce več, včasih malo manj. Odvisno od položaja, lahko traja precej dlje. Gre za pomembno vprašanje, saj to prekinja igro oziroma izniči celo proslavljanje golov. Gre za zelo mejne položaje, zato je to pomemben korak za skrajšanje časovne razlike do končne odločitve,« je še dejal Wenger. Svetovno prvenstvo v Katarju bo sicer na sporedu od 21. novembra do 18. decembra prihodnje leto.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: