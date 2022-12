Wengerjev prihod je Mikel Arteta skril pred igralci

Nogometaši Arsenala v angleški premier league nadaljujejo z izvrstnimi predstavami in so se z zmago na pobožičnem obračunu z mestnim tekmecem West Hamom (3:1) še utrdili na vrhu lestvice. Londončane je s tribun domačega štadiona v ponedeljek spremljal prav poseben gost, legendarni trener kluba Arsene Wenger, ki zdaj opravlja naloge vodje nogometnega razvoja pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa).

»Upam, da mu je bila predstava všeč. Igralci niso vedeli, da bo prišel. Želeli smo ohraniti to skrivnost in mu omogočiti nekaj manevrskega prostora. Stan in Josh (lastnik kluba Kroenke s sinom, op. a) sta bila ravno tako tukaj, tako da je bilo res nekaj posebnega,« je po zmagi povedal trener Arsenala Mikel Arteta, ki si je zaželel, da je Wenger med hojo po hodnikih štadiona začutil, kako zelo ga še vedno cenijo v tem delu severnega Londona.

Tam bodo upali, da bodo prekinili božični urok, ki ga v 22 letih na klopi ni uspelo niti Wengerju - ko je Arsenal za praznike namreč zasedal vodilni položaj na lestvici, že petkrat zapored na koncu ni osvojil naslova, pod Wengerjem se je to zgodilo v sezonah 2007/08 in 2002/03.

Upa, da si bo zaželel še kakšen obisk

»Izbral je pravi trenutek, ob zmagah sem veliko bolj pri volji za pogovor in tudi razpoloženje v ekipi je veliko boljše. To je bil res poseben dan, saj je 'boxing day' prekrasen dan za igranje nogometa, menim pa, da smo danes odigrali tekmo na takšni ravni, kakršno si (Wenger) tudi zasluži,« je dodal Arteta.

»Res se mu zahvaljujem za prihod. Upam, da bo ob hoji po štadionu začutil, kaj si o njem mislijo ljudje in kakšno zapuščino je tukaj zapustil. Njegova prisotnost mora biti zelo, zelo povezana s tem klubom. Hvala mu tudi za vse, kar je storil v klubu in upam, da bo odšel z željo, da bi z nami preživel še več časa, saj je imel izredno velik vpliv name osebno in na mojo kariero ter na način, kako vidim igro,« je še povedal Arteta.