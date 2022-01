Xavi je moral poseči po menjavah, na igrišču tudi Dani Alves

Španski pokalni prvak Barcelona se je izognil polomu v pokalni tekmi s tretjeligašem Deportivo Linares in si po zasuku v drugem polčasu zagotovil napredovanje v 1/8 finala. Trener Barcelone Xavi je odpočil nekaj prvokategornikov, toda v drugem polčasu je moral vendarle poslati v ogenj vsaj nekatere med njimi.

Gostitelji so v Andaluziji prešli v vodstvo že v 19. minuti, Xavi pa je ob premoru angažiral tudi imena, kakršna so Frenkie de Jong, Gerard Pique in Ousmane Dembele, celotno tekmo so denimo odigrali Sergio Busquets, Jordi Alba in povratnik Dani Alves.

Prav francoski krilni adut Dembele je v nadaljevanju igre izenačil na 1:1, 22-letnik iz druge Barcine ekipe Ferran Jutgla pa je unovčil enega od nasprotnih napadov le nekaj minut zatem za končno zmago Barcelone z 2:1.