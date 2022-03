Xavi je za vzor fantom postavil katalonska dekleta

Najprej se bodo v Madridu 20. t. m. na ligaškem obračunu pomerili moški, a zaradi prenovitvenih del na štadionu Santiago Bernabeu se bo lahko zbralo največ 60.000 gledalcev. Že več tednov pa je razprodan ženski clasico v ligi prvakov, šlo bo za povratno tekmo četrtfinala na Camp Nouu 30. t. m., ko naj bi Katalonke bodrilo več kot 85.000 navijačev.

Pošle so vse vstopnice, ki so bile na voljo v prosti prodaji, končna številka bi lahko bila še precej višja in bi lahko še močno presegla 90.000 obiskovalcev.

»Užitek jih je spremljati. Kažejo nam pot tako kot nekoč Dream Team Johana Cruyffa ali kasneje ekipa, ki jo je vodil Pep (Guardiola),« je klobuk pred damami snel tudi trener članov Xavi Hernandez. Ženska ekipa je minuli konec tedna z domačo zmago nad Madridčankami s kar 5:0 že osvojila državni naslov, saj je na 24 tekmah zabeležila ravno toliko zmag.