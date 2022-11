Koprčani začasno skočili na drugo stopničko, a z 10 točkami zaostanka

Nogometaši Kopra in Domžal so se v uvodnem dvoboju 16. kola Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Koprčani so z današnjo točko skočili na drugo mesto, a s tekmo več zaostajajo za vodilno Olimpijo za deset točk, Mura in Celje pa mu sledita le s točko zaostanka. Domžalčani so v svojo zbirko dodali še sedmi remi v sezoni.

Dvoboj so pogumneje začeli nogometaši Kopra. Že v 24. minuti je po predložku z desne strani Mateja Palčiča najvišje skočil Bede Osuji in ukanil vratarja Ajdina Mulalića za vodstvo domačega moštva. Nato so bolj podjetni postali tudi Domžalčani in v 29. minuti prišli do izenačenja. Podajo Jošta Piška je izkoristil hrvaški napadalec Ivan Durdov s pomočjo prečke. Pet minut pred koncem prvega dela je po lepo odigrani akciji Kopra do strela prišel Vešner Tičić, a ga je blokiral Mitja Ilenič.

Slabih 20 minut pred koncem je z razdalje nenatančno meril Arnel Jakupović. Štiri minute pred iztekom rednega dela tekme pa je po predložku s prostega strela pred vrati Domžal najvišje skočil Dario Kolobarić, a se je sijajno izkazal Mulalić in do konca dvoboja je ostalo pri neodločenem izidu

V naslednjem kolu bodo Koprčani gostovali v Celju, Domžalčani pa bodo doma gostili vodilno Olimpijo.

Prva liga Telemach, 16. kolo:

Petek

Koper : Domžale 1:1 (Osuji 24.; Durdov 29.)

Sobota

15.00 Gorica – Celje

17.30 Kalcer Radomlje – Olimpija

Nedelja

13.00 Bravo – CB24 Tabor Sežana

15.00 Maribor – Mura