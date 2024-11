Za Fenerbahče in Hull izkušena, za Maribor novinec

V nadaljevanju preberite:

Je Boštjan Cesar lahko kos Victorju Sanchezu? Tudi to bo eden od čarov velikega nogometnega derbija med Olimpijo in Mariborom, ki bo imel zaradi izjemnih predstav Ljubljančanov v Evropi in zaradi Ljubljančana na mariborskem trenerskem stolčku še dodaten naboj.

Olimpijin Madridčan in realovec Sanchez me ne preseneča ali navdušuje več, v nekaj mesecih je potrdil, da ima neprecenljivo dodano vrednost, in pokazal, zakaj je španska trenerska šola, ob portugalski, najbrž številka 1 v Evropi.

Špančev tekmec je naš fant, reprezentančni rekorder, ki je presenetljivo dobil priložnost pri Mariboru. Bodimo iskreni, če ne bi v vijolični blagajni zijala velika luknja in ne bi bilo turškega vlagatelja Acuna Ilicalija, Cesar mariborskih klubskih prostorov ne bi nikoli videl, ali pa zgolj kot gost, povabljenec.