Za naslov najboljšega na svetu Palmeiras in Chelsea

Nogometaši Palmeirasa in Chelseaja so finalisti klubskega svetovnega prvenstva, ki poteka v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih. Brazilci, sicer južnoameriški prvaki, so v torkovem prvem polfinalu premagali afriškega prvaka Al Ahli iz Egipta z 2:0, evropski prvak Chelsea pa je danes odpravil azijskega prvaka Al Hilal z 1:0.

Chelsea, ki je zaradi covida-19 brez glavnega trenerja Thomasa Tuchela, je v drugem polfinalu povedel v 32. minuti z golom Romeluja Lukakuja. Ta se je izkazal za zmagovitega, čeprav je bila tekma nepričakovano precej izenačena, obenem pa so imeli tudi azijski prvaki nekaj priložnosti za izenačenje. Finale bo v soboto ob 17.30, tekma za tretje mesto pa tri ure in pol prej.