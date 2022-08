Za nogometno SP prodanih 2,45 milijona vstopnic

V zadnjem obdobju prodaje med 5. julijem in 16. avgustom so jih prodali 520.532. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je pojasnila, da je največ zahtevkov za vstopnice prišlo iz Katarja, ZDA, Anglije, Savdske Arabije, Mehike, Združenih arabskih emiratov, Francije, Argentine, Brazilije in Nemčije.

Med tekmami, ki so doslej požele največ zanimanja za obisk, sta skupinski tekmi Brazilije s Kamerunom in Srbijo, dvoboj Portugalske in Urugvaja, Kostarike in Nemčije ter Avstralije in Danske.

Skupno je na voljo 3.010.679 vstopnic, zadnji cikel prodaje pa bo pred SP, točnega datuma pa še niso sporočili. Na turnirju, ki se bo začel 20. novembra, pričakujejo več kot milijon obiskovalcev.