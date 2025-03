Za rojstnodnevno zabavo za 100.000 funtov bi dobil 10 let zapora

Za nogometaše praktično ni meja, ko gre za praznovanja in razkošne zabave. Občasni angleški reprezentant Ivan Toney, ki je preboj v vrh nogometne piramide doživel pri Brentfordu in ga unovčil z bogato pogodbo pri savdskem Al-Ahliju, pri zabavi za 29. rojstni dan ni gledal na stroške.

V Londonu je najel nočni klub Little Tate, gostje so bili številni slavni glasbeniki in nekateri zvezdniki iz nogometnega sveta, tudi Bayernov Michael Olise in branilec Liverpoola Joe Gomez. Na vsaki mizi so bile steklenice prestižne vodke in tekile, zabava je trajala do dveh zjutraj, Toney jo je z delom družbe nadaljeval v enem od prestižnih londonskih hotelov.

»Račun je krepko presegel 100.000 funtov, predvsem na račun zvezdniškega DJ-ja in osupljivega računa za pijačo,« je za britanski tabloid The Sun povedal eden od gostov, drugi pa dejal: »Nič čudnega, da je prišel praznovat v London, za takšno zabavo bi v Savdski Arabiji najbrž dobil 10 let zapora.«

Toney tokrat ni dočakal povabila v angleško reprezentanco, zato bo teden izkoristil za veseljačenje v Londonu, v načrtu naj bi imel še razkošno večerjo in nekaj zabav v prestižnih nočnih klubih, preden se bo vrnil k Al-Ahliju. Zabava ga sicer ni preveč udarila po žepu, na teden Toney zasluži dobrih 400.000 evrov ali več kot 30 milijonov na leto.