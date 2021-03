Za VAR in gol tehnologijo ni ljudi in denarja

Vlado Šajn. FOTO: NZS

Beograjski dvoboj Srbije in Portugalske je močno vznemiril nogometne navdušence po vsem svetu. Večina se sprašuje, zakaj v kvalifikacijah ni sistema VAR ali tehnologije, ki takoj zazna, ali je žoga prešla golovo črto. Toda, kar je teoretično zelo enostavno, je v praksi domala neizvedljivo.»V kvalifikacijah za EP ali SP ni pomoči VAR. Prav tako ne 'golove tehnologije'. Razlog je enostaven. Gre za prezahtevna in predraga projekta. Kar zadeva VAR, ali si predstavljate, koliko dodatnih sodniških ekip, razpršenih po vsej Evropi, bi morali imeti? Enostavno ni dovolj sodnikov in tudi denarnih sredstev. V ligi prvakov si to lahko privoščimo, ker so štadioni praviloma tehnološko opremljeni za takšno pomoč. Namestitev takšne tehnologije gre v stotine tisočev evrov. Velja še upoštevati, da pri Fifi in Uefi držijo pravilo, vsi ali nobeden. Kvalifikacije morajo biti povsod z enakimi pravili,« je pojasnil častni predsednik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije in član izvršnega odbora sodniškega komiteja pri Uefi