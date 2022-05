Žaba po službi zaklenil vrata profesionalcem

Življenjska vedrina in športni duh Antona Žabjeka, legendarnega čuvaja mreže Olimpije in Slovana ter uglednega direktorja v gospodarstvu, sta nezlomljiva. Pri 82 letih in pred morebitno operacijo hrbtenice bi razumljivo morda pričakovali vsaj malce tarnanja, a pri priljubljenem Žabi tega ne boste doživeli. Bil je kapetan in vodja tako na igrišču kot v podjetju, to značajsko črto ohranja in neguje še danes. Preverite njegovo nadvse posebno športno in poslovno pot.