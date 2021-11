Zadnji vozovnici za mundial bodo razdelili na nevtralnem prizorišču

Medcelinski playoff bo odločal o zadnjih potnikih na svetovno prvenstvo v Katarju. Gre za dodatne kvalifikacije, ki se jih udeležijo štiri ekipe: po ena iz južnoameriške, azijske, severno- in srednjeameriške ter karibske in oceanske konfederacije. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je sporočila, da se je za spremembe odločila zaradi težav, ki jih je povzročila pandemija covida-19 pri načrtovanju junijskih tekem, ki bi morale biti sicer na sporedu že več kot dva meseca prej.

Medcelinski obračuni, ki so prej odločali o potnikih na mundial, so od leta 1985 potekali po sistemu dveh tekem doma in v gosteh, Fifa se bo z eno tekmo na nevtralnem prizorišču poleg koronavirusnim težavam izognila tudi težavam s časovno razliko. Imena gostitelja za tekmi, ki bosta na sporedu 13. in 14. junija, še niso razkrili.

Ko bo 1. aprila na sporedu žreb za SP 2022 v Katarju, turnir se bo začel 21. novembra in končal 18. decembra, torej še ne bo znana končna »postava« za mundial na Bližnjem vzhodu, kjer bo nastopilo 32 reprezentanc, vozovnice pa bo takrat v rokah držalo 30 ekip.