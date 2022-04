Zahod krepi svojo povezanost in nogomet mora prispevati k temu

V nadaljevanju preberite:

Philipp Lahm se je v svoji novi kolumni za Delo lotil zelo aktualnega trenutka. Kaj nas v Evropi združuje? V sedanji krizi, ko svetovni red vse manj temelji na pravilih in vse bolj na moči, Evropa združuje svoje vrste in obuja svoje najpomembnejše načelo: spoštovanje pravil in zakonov. To je bilo dogovorjeno v Portu in Helsinkih, v Bruggeju in Atenah, v Varšavi, Pragi in Ljubljani. Ali evropski nogomet predstavljajo samo Anglija, Španija, Nemčija, Italija in Francija? Kaj pa druge države? Se morajo zadovoljiti zgolj z igranjem v predkvalifikacijah za ligo prvakov?