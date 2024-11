Žan Karničnik po seviljski drami: Bili smo preveč naivni

Z nesrečnim porazom v srhljivi končnici tretje tekme v konferenčni ligi so se v taboru nogometašev Celja res težko sprijaznili. Poraz proti favoriziranemu Betisu z 1:2 je bil zelo boleč, saj so imeli Celjani veliko priložnost za zmago, ki jo je zapravil nesrečnik zadnjih tekem Aljoša Matko. Potrt je bil tudi trener Albert Riera, ki je odlično pripravil moštvo in taktiko za dvoboj proti eni od najdražjih in najboljših ekip v konferenčni ligi. Betisovi nogometaši so po transfermarktu vredni kar 192,4 milijona evrov, celjski 14,4 milijona evrov.

»Težko je sprejeti ta poraz v zadnjih sekundah. To ni normalno, kar se nam dogaja v zadnjih časih. Pozitivna je bilo, da po tekmi proti velikemu Betisu nismo zadovoljni glede na našo predstavo in to pomeni, da smo igrali odlično. Imeli smo priložnosti za vodstvo. Moramo biti pozitivni,« je Majorčan poskušal ohraniti pozitivno vzdušje.

»Takšen je nogomet, za nami je pester teden. Žogo smo dali tekmecu, ki je to znali kaznovati. Življenje je šola in enako velja za nogomet. Naredili smo preveč napak, ampak videl sem tudi marsikaj dobrega. Odigrali smo proti trem favoritom naše skupine, čakajo nas še tri tekme, dve od tega doma in upam, da bomo zbrali dovolj točk za napredovanje tekmovanja,« je še povedal Riera.

Trener Celja Albert Riera je potožil: »Ni normalno, kar se nam dogaja,« FOTO: Matej Družnik/Delo

V nesrečnem porazu je dobra stvar ta, da se je Žan Karničnik vrnil v tekmovalni ritem in zdržal 70 minut.

»Do sodnikovega dodatka smo držali točko in imeli priložnost za vodstvo, na koncu smo bili preveč naivni. Na takšnih tekmah je treba tudi kakšno sekundo ukrasti. Ne bi si smeli dopustiti, da sm,o prejeli gol iz akcije iz avta,« je bil tudi kritičen slovenski reprezentant, ki pa bo v nadaljevanju sezone velik adut Celjanov.

»Čustveno smo se izpraznili, potrebujemo osvežitev. Prvenstvo te pripelje do Evrope, zdaj je prišel trenutek za zmagovanje v domači ligi,« je še dodal 30-letni Korošec.