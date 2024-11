V izdihljajih tekme Celje ostalo praznih rok

Celjski nogometaši so v Andaluziji pri nespornem favoritu dolgo držali mrežo nedotaknjeno, se po zaostanku takoj vrnili v igro, zapravili izjemno priložnost za vodstvo, toda na koncu je z golom v praktično zadnji minuti slavila španska zasedba, ki je prišla do prve zmage v tekmovanju. Celjani so v prejšnjem krogu zanesljivo opravili z Istanbulom Bašakšehirjem, v uvodnem krogu pa so v gosteh izgubili pri Vitorii Guimaraes.

Španci, ki so bili nesporni favoriti, saj so po Transfermarktu tretja najvrednejša ekipa tekmovanja, so prvič zagrozili v deseti minuti, ko je dvakrat posredoval Lovro Štubljar. Ta je tokrat dobil priložnost pred Matjažem Rozmanom, je pa trener Celja Albert Riera po dolgem času spet lahko računal na bočnega branilca Žana Karničnika.

Betis Sevilla: Celje 2:1 (0:0) Štadion Benito Villamarin, gledalcev 50.000, sodnik: Simović (Srbija). Strelci: 1:0 – Natan (75), 1:1 – Nieto (81), 2:1 – Juanmi (90+4).

Betis: Adrian, Rodriguez, Natan (od 77. Llorente), Bartra, Sabaly, Fornals, Mateo Flores (od 60. Ezzalzouli), Cardoso (od 72. Altimira), Diao, Avila (od 72. Juanmi), Bakambu (od 60. Roque).

Celje: Štubljar, Karničnik (od 72. Nemanič), Vuklišević, Zec, Nieto, Svetlin (od 72. Dulca), Zabukovnik, Sešlar (od 90. Lhernault), Brnić (od 46. Kvesić), Matko, Kučys (od 54. Edmilson).

Nekaj sprememb je v postavi Betisa opravil strateg domačih Manuel Pellegrini, ki med drugimi ni mogel računati na zvezdnike Hectorja Bellerina, Giovannija Lo Celsa, Isca in Williama Carvalha. Ta postava je prvi resnejši strel sprožila šele v 36. minuti, ko je poskusil Ezequiel Avila, Štubljar pa je bil na mestu.

Celjani so pokazali dokaj pogumno predstavo, prišli do enega strela, ki pa ni bil dovolj dober za spremembo izida. Takšni so bili tudi poskusi Betisa, ki je ob odhodu z igrišča ob polčasu slišal nekaj nezadovoljnih žvižgov navijačev.

V 50. minuti je previsoko meril še Assane Diao, v 55. je Johnny Cardoso poskusil s strelom, Štubljar pa je z nekaj težavami, žogo je odbil še v prečko, znova ohranil mrežo nedotaknjeno. Malce pred tem je zaradi poškodbe iz igre pri Celju moral napadalec Armandas Kučys, ki zaradi kartonov ne bo mogel igrati na naslednji tekmi konferenčne lige.

Žan Karničnik se je po daljšem času vrnl v celjsko enajsterico. FOTO: Leon Vidic/Delo

Sta pa nato v igro ne posebej prepričljivega Betisa vstopila dva od glavnih adutov, Vitor Roque in Abdessamad Ezzalzouli, Andaluzijci pa so imeli kmalu zatem lepo priložnost. Prav Roque je streljal v kazenskem prostoru, znova pa je dobro posredoval Štubljar. V 75. minuti pa so gostitelji povedli, Natan je z glavo unovčil podajo z desne strani.

Toda to ni strlo celjske zasedbe, ki je izenačila v 81. minuti, ko je Svit Sešlar z desne strani s podajo našel Juanja Nieta, ta pa je nato matiral Adriana za 1:1. Tri minute zatem je Aljoša Matko zapravil izjemno priložnost tudi za vodstvo, ko je sam prišel pred vratarja Betisa, a žogo poslal malo mimo gola.

Malce je zgrešil tudi Nieto s slabih 20 metrov v 86. minuti, v sodniškem dodatku je Adrian obranil Matkov strel malce z desne strani, vse to pa je kaznoval Juanmi v 94. minuti, ko je sam stekel proti Štubljarju in ga tudi z nekaj sreče ugnal za zmago za 2:1.