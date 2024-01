Zaradi nezakonskega otroka ob ženo in 30 milijonov funtov

Angleški nogometaš Kyle Walker se je znašel v težavah zaradi nezvestobe. Že leta 2019 mu je soproga Annie Kilner pokazala vrata, ko je na dan prišla njegova afera s TV-zvezdnico Lauro Brown, s katero naj bi se sestajala in občevala kar v njegovem bentleyju.

Walkerja je žena nato vzela nazaj, zdaj pa je na dan prišla informacija, da ima Walker z manekenko Lauryn Goodman pet mesecev starega nezakonskega otroka.

Lauryn Goodman. FOTO: Instagram

To je sodu izbilo dno, Walker je (tokrat dokončno) dobil košarico in se že izselil iz družinskega doma, 33-letnik pa bo ločitev in nezvestobo drago plačal - po poročanju angleških tabloidov naj bi žena v ločitvenem postopku dobila 30 milijonov funtov.