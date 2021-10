Zdaj ve, kako boli: Wanda in Icardi vsak svojo pot?

Vmešal se je tudi Maradona

Ker je Maxi Lopez dober prijatelj Lionela Messija, novega zvezdnika PSG, so številni dvigovali obrvi, ko je postalo jasno, da bo Icardi v tej sezoni ostal v Parizu. Govorilo se je namreč, da je ravno Messi v minulem desetletju blokiral prihod Icardija v argentinsko reprezentanco kot maščevanje za »izdajo«, kot so mnogi označili Icardijev ljubezenski podvig. Pokojni Diego Maradona, ki so ga svojčas ravno tako povezovali z Naro, je leta 2018 izjavil: »Icardi je sramota. (Gonzalo) Higuain je od njega desetkrat boljši, nič ne zna. Zna pa priti v prijateljevo hišo in se najesti. To zna. To mu gre zelo dobro. Z lahkoto najde prijateljevo hišo. Za to ne potrebuje GPS.«