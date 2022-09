Zelenice v premier league bodo samevale

Potem ko so kmalu po smrti britanske kraljice Elizabete II. na Otoku odpovedali nekaj športnih dogodkov, med njimi so predčasno končali tudi kolesarsko dirko po Veliki Britaniji, je zdaj tekmovalni spored odpovedalo tudi vodstvo angleškega nogometnega prvenstva premier league. Konec tedna tako tekem ne bo, so potrdili iz vodstva lige.

Vodstvo angleškega elitnega nogometnega tekmovanja je danes sporočilo, da ta konec tedna ne bo tekem premier league v čast izrednega življenja in prispevka k narodu preminule kraljice Elizabete II.

Kot so v izjavi za javnost še zapisali pri PL, so se na današnjem sestanku klubi odločili, da se bodo poklonili njenemu veličanstvu kraljici Elizabeti II. »Da bi počastili njeno izjemno življenje in prispevek k narodu ter v znamenje spoštovanja ta konec tedna prvoligaških tekem ne bo. Celoten 7. krog bo preložen, vključno s ponedeljkovo večerno tekmo,« so še zapisali v vodstvu PL.

Tako kot je ravnalo vodstvo PL, so se odločili tudi v nižjeligaškem nogometnem tekmovanju ter odpovedali vse tekme konec tedna. Konec tedna med drugim ne bo niti turnirja v golfu BMW PGA Championships v Wentworthu, konjskih dirk, tekem v ragbiju.