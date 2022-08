Zeleno-beli so uspešni, ker so motivirani igralci in trener

V nadaljevanju preberite:

Olimpija je hit slovenskega nogometnega prvenstva, njen trener Albert Riera pa veliki čarovnik, ki je čez noč in skoraj brez treninga zložil nepremagljiv mozaik, v katerem domala vsak kamenček deluje brezhibno. Kako se je Olimpija preobrazila pod taktirko 40-letnega Španca in zakaj, je poskušal pojasniti tudi nekdanji selektor, trener in ustvarjalec trenerjev Zdenko Verdenik.