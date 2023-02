Želite shujšati, pripeljite Ronalda

Športnik je dober samo, kadar druge okrog sebe dela boljše, in Cristiano Ronaldo, ki je nedavno dopolnil 38 let, je v tem najboljši.

Odkar je nezadovoljen zapustil Manchester United in prišel v Al Nassr, kjer bo na leto zaslužil več sto milijonov evrov, je klub postavil na glavo. Novi kapetan savdskega moštva je na štirih tekmah dosegel pet golov in dve podaji in ima ogromen vpliv na igrišču, pa tudi zunaj njega. Dvignil je standarde v vseh pogledih ...

»Nihče ni vedel, kakšen vpliv bo imel Ronaldo na ekipo in koliko se bodo stvari v klubu spremenile, toda nisem še videl večjega profesionalca,« je razkril španski nutricionist Jose Blesa, ki enkrat mesečno prileti v Savdsko Arabijo pomagat strokovnemu štabu.

Cristiano Ronaldo je vzornik soigralcem. FOTO: AFP

»Ronaldo pride prvi na trening in ga zadnji zapusti,« je za špansko publikacijo Ideal povedal Blesa in nadaljeval: »V veliko pomoč nam je, mi ga ne moremo ničesar več naučiti, on pa je okrog sebe naredil šolo. Igralci počno, kar dela on, ker vedo, da vse pomaga njegovi pripravljenosti. Odkar je prišel, vsi trenirajo bolj zavzeto in se držijo stroge diete. Nikdar še nisem videl, da se bi igralci v tako kratkem času pri telesni pripravljenosti izboljšali za praktično 90 odstotkov. Kadar koli pridem, imajo manj maščobe in več mišic. Trenirajo kot nori. Užitek je delati tukaj.«