Cristianu Ronaldu za mirno upokojitev še pol milijarde evrov

Ko gre za Cristiana Ronalda ni meja. Tudi spor z Manchester Unitedom in trenerjem Erikom ten Hagom ter »nečastni odpust« iz angleškega nogometnega velikana ni zmanjšal njegove priljubljenosti in vrednosti. Pred vrati je namreč rekordni prestop. Njegovi zastopniki so razrešili vse pravne neznanke o prestopu v Savdsko Arabijo h klubu Al-Nassr, kot je zapisal španski športni dnevnik Marca. Najvplivnejši športni dnevnik na Pirenejskem polotoku je o možnosti Ronaldove selitve na Arabski polotok razkril že prejšnji teden.

Številke so zgovorne. Ronaldo bi sklenil dve in polletno pogodbo, po kateri mu bo pripadlo 200 milijonov evrov za sezono, skupaj kar pol milijarde evrov. Pri čemer pa so vštete tudi vse oglaševalske pogodbe. Pred dnevi se je govorilo o polovičnem znesku.

Toda prestop ima eno pomanjkljivost ali oviro. Padel bo v vodo, če bo Ronaldo v Evropi našel klub, ki bo zadovoljeval njegove tekmovalne ambicije.

Ronaldo je bil v kombinaciji tudi za selitev v ZDA v »Major League Soccer « (MLS), kjer pa denarno niso bili kos Arabcem. Portugalčev prihod je del večjega projekta šejkov, milijarderjev in nogometnih navdušencev z Arabskega polotoka, ki želijo v naslednjih sezonah oživiti klubsko regionalno tekmovanje. A najprej želijo pri Al-Nassru biti prvi v domačem prvenstvu, kjer kraljuje Al-Hilal.

Trener Al-Nassra je Španec Rudi Garcia, najbolj znana igralca v moštvu pa sta vratar Kolumbijec David Ospina in še en Španec Alvaro Gonzalez.