Kampl se je razgovoril po tekmi z Unionom

Leipzigovega zmagovitega niza v elitni nemški nogometni ligi je konec. »Rdeči biki« so v tretjem kolu iztržili le točko, potem ko so se danes pred svojimi navijači z igralci berlinskega Uniona razšli z neodločenim izidom 0:0.

»Čeprav smo imeli veliko žoge v posesti, si nismo priigrali dovolj resnih priložnosti za gol. Morda bi morali več poskušati tako z leve kot z desne strani, kajti tam je bilo več prostora. Union je bil namreč zelo navzoč ma sredini igrišča. Poleg tega so prežali na nasprotne napade, tako da smo morali biti pozorni na obrambo,« je po tekmi razmišljal nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl.

Kevin Kampl je priznal, da so si želeli več. FOTO: Cathrin Mueller/Reuters

V 74. minuti so imeli sicer gostitelji veliko priložnost za gol, ko so dobili enajstmetrovko, vendar pa je Belgijec Lois Openda ni unovčil. »Takšne dvoboje lahko odloči strel z bele točke in potem zmagaš z 1:0. Tokrat žoga ni hotela v gol, to se pač zgodi,« se je razgovoril 33-letnik iz Solingena in pristavil, da po premoru zaradi reprezentančnih tekem ni preprosto spet takoj ujeti pravi ritem s klubom.

»Naložili smo si dodaten pritisk, saj smo si želeli na vsak način zmagati. Ta točka ima grenak priokus, želeli smo si namreč več. Toda neodločen izid nas ne bo vrgel nazaj, saj smo preveč močni in utrjeni. Zdaj imamo več tekem zapovrstjo, zato moramo ostati dobro pripravljeni in osredotočeni,« je še poudaril Kampl, ki je igral do 88. minute. Našega napadalnega aduta Benjamina Šeška je v 66. minuti zamenjal 19-letni Norvežan Antonio Nusa.

Nogometaši Bayerja iz Leverkusna, ki branijo lovoriko, so v gosteh kar s 4:1 odpravili igralce Hoffenheima.