Zgodovinski večer za ženski nogomet, evropski clasico pripadel Barceloni

V eni najtežje pričakovanih tekem lige prvakinj zadnjih let nogometašice Barcelone in madridskega Reala niso razočarale več kot 90.000 gledalcev na štadionu Camp Nou. Organizatorji so napovedovali skoraj razprodan objekt, kar bi pomenilo, da bi povratna tekma četrtfinala lige prvakinj v katalonski prestolnici podrla svetovni rekord po obiskanosti ženskih nogometnih tekem. V zaključku drugega polčasa je prišla potrditev – skozi vhode največjega evropskega nogometnega štadiona je vstopilo 91.553 ljudi, dobrih tisoč več kot jih je leta 1999 pospremilo finale svetovnega prvenstva na lonsangeleškem Rose Bowlu.

Prisotni so s koreografijo (na tribunah se je izpisal slogan »Več kot opolnomočenje«) pripravili spektakularno kuliso, ki ni prav nič zaostajala za tistimi, v katerih iz tedna v teden uživajo moški kolegi. Nato so lahko tudi uživali v predstavi obeh ekip, gostje iz kastiljske prestolnice pa so se v 48. minuti celo le na gol približale temu, da bi izničile zaostanek s prve tekme, ki jo je Barcelona v Madridu dobila s 3:1.

A pojdimo po vrsti: za 1:0 je zadela Maria Leon v osmi minuti, z enajstih metrov pa je v 16. minuti izenačila Olga Carmona. Claudia Zornoza je v enem prvih napadov drugega polčasa v 48. poskrbela za šok na tribunah, saj bi realovke v primeru novega zadetka že povsem izničile zaostanek s prve tekme na domačem štadionu Alfreda Di Stefana.

Toda od tedaj naprej so igrale le še Katalonke, Aitana Bonmati, Claudia Pina in uradno najboljša nogometašica na svetu Alexia Putellas so med 52. in 62. minuto dosegle kar tri gole, ko je v 70. minuti zadela še Caroline Hansen, se je zabava tudi uradno lahko začela.

Drevi bo na sporedu še druga povratna tekma med Paris Saint-Germainom in Bayernom (21.00), Parižanke po prvem obračunu vodijo z 2:1. V četrtek se bodo pomerile še nogometašice Wolfsburga in Arsenala, prva tekma se je končala z 1:1, ter Lyona in Juventusa, Italijanke so v Francijo prinesle prednost z 2:1.

Nogometašice Barcelone proslavljajo po golu obrambne igralke Marie Leon. FOTO: Josep Lago/AFP

FOTO: Josep Lago/AFP

FOTO: Josep Lago/AFP

FOTO: Josep Lago/AFP

FOTO: Josep Lago/AFP

FOTO: Josep Lago/AFP

FOTO: Josep Lago/AFP

FOTO: Josep Lago/AFP

FOTO: Albert Gea/Reuters

FOTO: Josep Lago/AFP

FOTO: Albert Gea/Reuters

FOTO: Albert Gea/Reuters

FOTO: Albert Gea/Reuters