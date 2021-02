Zlatanove modrosti tudi za LeBrona Jamesa

Kjer je dim, tam je Zlatan Ibrahimović. Švedski nogometni zvezdnik je znan po tem, da pove, kar misli. In pogosto zadene žebljico na glavico. V pogovoru za televizijski program Discovery Channel je tako brez pomisleka pred Lionela Messija in Cristiana Ronalda postavil brazilskega Ronalda, ki je bil vedno Ibrahimovićev vzornik.



»Zame je najboljši Ronaldo, Fenomen. Ronaldo je nogomet. Njegovo gibanje ... On je najboljši v zgodovini,« je bil kratek in jedrnat neuničljivi Milanov strelec, ki bo 3. oktobra dopolnil že 40 let, a je še vedno eden od najboljših napadalcev v italijanskem nogometnem prvenstvu. Ošvrknil je mlade igralce, ki da so zahvaljujoč družbenim omrežjem slavni že po »petih minutah«. O sebi pravi, da je vesel, ker izhaja iz stare šole in da mu je všeč, kaj vse je moral narediti, da je postal zvezdnik.



Ibrahimović se je dotaknil tudi košarkarskega zvezdnika LeBrona Jamesa in njegov aktivizem.



»V tem, kar počne, je izjemen. Toda ni mi všeč, da se ljudje z vplivom podajajo v politiko. Držim se pravila, da delaš tisto, v čemer si dober. In se drži tega. Igram nogomet, ker sem dober v nogometu. Napaka je, ker se ljudje s stausom začnejo ukvarjati s politiko, ko so postali slavni,« je bil brez dlake na jeziku Ibrahimović.



