Zmaga Nejca Skubica in soigralcev

V dneh, ko večina slovenskih nogometašev uživa v tistih redkih prostih dneh in se zdaj tudi pregreši ob bogato obloženi praznični mizi, je bil pred Nejcem Skubicem, našim reprezentantom iz turškega prvoligaša Konyaspor, pomemben nastop.



Omenjeno moštvo je gostovalo pri Kayserisporu in v silovitem finišu osvojilo pomembne točke za utrditev sredi prvenstvene razpredelnice: zasedba z našim reprezentantom je po zmagi z 2:1 zdaj na 10. mestu lestvice kar 21 klubov tekmovanja Süper Lig. Še v 89. minuti je kazalo na zmago gostiteljev, takrat pa je moštvo iz Konye,mesta z 2,2 milijona prebivalcev v osrednji Turčiji, izenačilo, v sodnikovem podaljšku pa nato zabilo še gol za zmago. Tekmo je odločil za konec Marko Jevtović, nekdaj napadalec Partizana iz Beograda. Skubic, od leta 2016 pri tem turškem klubu, je igral vso tekmo, imenitno priložnost pa si je priigral v 1. polčasu, poskusil z 10 metrov ugnati domačega vratarja, a je žoga za kakšen centimeter letela prek vrat.



V turškem prvenstvu pa ni počitnic: slovenskega reprezentanta in soigralce čaka naslednje kolo že 28. decembra.

Komentarji: