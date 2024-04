Kapetan Timi Max Elšnik s hvalnico o Mariboru povedal resnico o Olimpiji

V nadaljevanju preberite:

Kaj je prinesla prespana noč? To je bilo najbolj vroče vprašanje po še drugem Olimpijinem porazu (1:2, 0:3) v sezoni proti velikemu tekmecu Mariboru. Navzven zgolj prestižna tekma v nogometu se je spremenila v izrazito selektivno in sporočilno.Olimpija? Nekaj se dogaja (išče trener?). Olimpijin športni direktor Goran Boromisa se je »skril«, za kar je imel razloge. Spomladanska igralna podoba je zelo slaba, še ob zmagah ni bilo videti moštvenega sijaja. Prikrivali so ga posamični vložki, v seštevku pa Olimpija stagnira ali celo nazaduje.

»Maribor je zagotovo za razred boljši, kot je bil jeseni, dvignil je raven igre,« je slovenski reprezentant pohvalil vijolično preobrazbo, ki jo je sprožil Ante Šimundža.