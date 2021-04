Zvezdnik je pred ženo in otroki roparjem moral odpreti sef

Angleškega nogometnega branilca Chrisa Smallinga so na njegovem domu v Rimu, kjer izkušeni nogometaš igra za italijanskega prvoligaša Romo, danes zjutraj oropali trije roparji.



Trije oboroženi možje so približno ob petih zjutraj vdrli v Smallingovo hišo in Angleža prisilili k odprtju sefa. Odnesli so tri dragocene ure, dragulje in nekaj gotovine.



Ob Smallingu so bili v hiši tudi njegova žena, sin, mati in še nekaj družinskih članov. Smalling zaradi poškodbe kolena sicer ni sodeloval v dvoboju četrtfinala evropske lige proti Ajaxu, v katerem si je Roma v četrtek priigrala polfinale.

