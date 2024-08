Abrahamovec brez tehnologije do srebra, postal zvezda družbenih omrežij

Enainpetdesetletni turški strelec Yusuf Dikec, ki je s Sevval Ilyada Tarhan osvojil srebrno kolajno med mešanimi ekipami z zračno pištolo na 10 m, je na družbenih omrežjih postal prava senzacija. Širijo se posnetki njegovega sproščenega nastopa, ki ga je opravil brez zaščitne opreme, optičnih pripomočkov in z roko v žepu.

Strelci na tekmovanjih običajno nosijo zaščitna očala, slušalke oziroma glušnike in zaščitna oblačila. Večina tekmovalcev z zračno pištolo sicer nastopa v običajnih oblačilih, vendar z očali in zaščito za ušesa. Sodobna oprema daje vtis, da je za sodelovanje na tekmovanju potrebna visoka tehnologija.

Dikec pa je nosil le navadna očala. Kljub temu je prišel do finala, v katerem je turška dvojica s 14:16 izgubila proti Zorani Arunović in Damirju Mikcu iz Srbije. To je bila tudi prva olimpijska kolajna v strelstvu za Turčijo.

Sproščeno obnašanje turškega tekmovalca so opazili tudi vplivneži na socialnih omrežjih, celo milijarder Elon Musk. O tem poroča tudi vse več medijev, ki navajajo različne komentarje uporabnikov, med drugim to, da je bil Dikec na tekmovanju videti kot božanstvo med smrtniki. Neki japonski karikaturist ga je celo upodobil kot super junaka.

Dikec je sicer po poklicu policist. Na olimpijskih igrah sodeluje tretjič. Največje uspehe je dosegel med letoma 2013 in 2016, ko je bil dvakrat svetovni prvak, petkrat evropski prvak in zmagovalec sredozemskih iger.