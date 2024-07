Avstralka Grace Brown z veliko prednostjo do zlata, dobra Bujakova

Avstralka Grace Brown je zmagala v ženskem kronometru na olimpijskih igrah v Parizu. Srebrno kolajno v 32,4 km dolgi vožnji na čas v okolici francoske prestolnice je z zaostankom več kot minute in pol osvojila Britanka Anna Henderson. Slovenki Eugenia Bujak in Urša Pintar sta končali na 16. in 31. mestu.

Avstralka se je na poti do zlate medalje v deževnih razmerah, kar je povzročilo tudi nekaj zdrsov in padcev, znašla daleč najbolje izmed 35 kolesark. V cilj je prišla v času 39:38,24 minute.

Hendersonova je na povsem ravninski trasi, kjer so kolesarke opravile le s 150 metri nadmorske višine, zaostala za 1:31,59 minute. Še slabo sekundo več je na tretjem mestu zaostala Američanka Chloe Dygert.

Od Slovenk se je prva na progo pognala Pintarjeva. Osemintridesetletnica, ki je na igrah nastopila prvič, je odprla kronometer, na koncu pa s časom 45:07,15 prehitela štiri tekmovalke. Za zmagovalko je zaostala slabih pet minut in pol.

Druga Slovenka, ki se je pognala na deževne pariške ceste, je bila Bujakova. V Litvi rojena kolesarka, ki je pred desetletjem zastopala poljske barve, je na svojih drugih igrah tokrat v cilju prevzela vodstvo z 42:54,96. Mesta je ob prihodu boljših tekmovalk v cilj počasi izgubljala in na koncu zasedla 16. mesto z zaostankom nekaj več kot treh minut za Grace Brown.