Schweinsteigerju med prenosom dvignilo pokrov

Nekdanji vrhunski nemški nogometaš Bastian Schweinsteiger, zdaj tudi strokovni komentator pri televizijski postaji ARD, se je po sinočnji tekmi evropskega prvenstva med Portugalsko in Češko (2:1) vidno jezil na sodnika Marca Guido. Malo pred zmagovitim golom, ki ga je Francisco Conceiçao dosegel tik pred koncem dvoboja, je namreč italijanski delivec pravice prezrl očiten prekršek nad Čehom Barakom Doudero.

»Nelson Semedo je trčil v Dodero. Sploh ni šel na žogo. To je bil čisti prekršek! Pičlih 20 sekund pozneje je bilo 2:1 za Portugalsko,« je zmajeval z glavo Schweinsteiger. »Ne razumem, da sodnik, ki je stal relativno blizu, tega ni opazil. Žal mi je Čehov, ki so dali vse od sebe. Zaslužili bi si točko za neodločen izid (1:1). Zares me jezi, da je sodnik tako posegel v razplet tekme,« se je vznemiril 39-letni Nemec.

Ob tem je izpostavil tudi sodniško napako na tekmi med Avstrijo in Francijo (0:1). »Vsi so videli, da ni bilo kota, le sodnik tega ni opazil – edini na igrišču! Kakor je prezrl tudi Semedov očitni prekršek,« se je jezil Schweinsteiger, ki je sicer za izbrano vrsto Nemčije zbral 121 nastopov, na katerih je dosegel 24 golov.