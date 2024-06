Srbi zagrozili z odhodom iz Nemčije

Le dobro uro pred začetkom težko pričakovane tekme med Slovenci in Srbi je kot bomba odjeknila novica, da slednji razmišljajo o umiku z evropskega prvenstva. Z odhodom je namreč zagrozil generalni sekretar srbske nogometne zveze Jovan Surbatović.

Srbe so zmotile sporne pesmi, ki so jih menda včeraj na stadionu v Hamburgu peli albanski in hrvaški navijači. V njih naj bi pozivali celo k smrti Srbov. »Kar se je zgodilo, je škandalozno. Zaradi tega smo od pristojnih pri Evropski nogometni zvezi (UEFA) že zahtevali, da ustrezno ukrepajo ter kaznujejo Albance in Hrvate,« je za srbsko televizijsko postajo RTS poudaril Surbatović.

Verjame, da se bodo pri Uefi odzvali s strogimi sankcijami. »Če ne bodo ukrepali, bomo resno razmislili o tem, kako bomo ravnali naprej,« je dal generalni sekretar srbske nogometne zveze jasno vedeti, da razmišljajo tudi o odhodu iz Nemčije. Ob tem kaže dodati, da tudi srbski navijači nikakor niso nedolžni. Angleži so se namreč pritožili, da so med njihovo tekmo oponašali opičje zvoke, namenjenim temnopoltim Otočanom.