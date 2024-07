Đoković napovedal zadnji ples z Nadalom

Ni nikakršna skrivnost, da v svetu športa obstajajo tradicionalne posebne lovorike, ki med neposrednimi akterji štejejo največ: tako kot v kolesarstvu Tour de France, med skakalci novoletna turneja, v smuku Kitzbühel in v tenisu štirje turnirji za grand slam s tistim najodmevnejšim v Wimbledonu. Toda pogled na seznam nastopajočih na olimpijskem teniškem turnirju, ki se bo začel danes, napoveduje izjemne predstave.

Slovenske teniške srenje v sicer naši številčni olimpijski odpravi, žal, ni. Pa četudi je prav na tem prizorišču, znamenitem Roland-Garrosu, nekoč zmagala legendarna Mima Jaušovec. Pred tremi leti je zablestela tudi Tamara Zidanšek, Kaja Juvan pa je z odmevnimi skalpi v obdobju zadnjih treh let večkrat močno opozorila nase. Res pa je, da v zadnjih mesecih slednje med tekmovalno karavano ni bilo. Tamara je bila sicer aktivnejša, ni pa nanizala izidov, s katerimi bi nato nadaljevala pot v sezoni 2024 na teh olimpijskih igrah. Privrženci slovenskega tenisa in obeh igralk upajo na jesenski zasuk, najprej na septembrskem turnirju WTA v Ljubljani, nato pa v velenjskem dvoboju tekmovanja Billie Jean King z Nizozemsko.

OI tenis favoriti

Tenis bo glede na udeležbo med bolj prestižnimi panogami pariških iger. Vrnitev na igrišča, kjer se ob koncu maja vsako leto začenja odprto prvenstvo Francije, pri večini prinaša dobre občutke, posebej se na tej peščeni podlagi dobro znajdejo španski igralci. Rafael Nadal je s 14 lovorikami najboljšega v Parizu neprekosljiv, Carlos Alcaraz je zvezdnik nove dobe: nazadnje se je veselil zmage v wimbledonskem finalu z Novakom Đokovićem, pred tem je osvojil lovoriko tudi na Roland-Garrosu.

Zato ga ni bilo težko izbrati za udarnega favorita prihajajočega olimpijskega turnirja. Jasno, da je ta vloga v preteklosti na pariškem pesku pripadala Nadalu, toda 38-letnik z Majorke se že dolgo bori s poškodbami in tudi zdaj v Parizu še ni jasno, kako bo deloval. Dan pred začetkom turnirja je njegov trener Carlos Moya dejal, da ne more z gotovostjo trditi, če bo sploh lahko nastopil. V uvodnem kolu bi se moral pomeriti z vodilnim igralcem naše vzhodne soseščine Martonom Fucsovicsem, nato bi že sledila klasika z Đokovićem.

Carlos Alcaraz je pripravljen za napad na novo lovoriko. FOTO: Claudia Greco/Reuters

»No, najprej bi morala premagati vsak svojega uvodnega tekmeca (Srb se bo najprej pomeril z Avstralcem Matthewom Ebdenom, op. p.), potem pa bi napočil čas spektakla kot v starih časih. To bi bil najin zadnji ples. Rafa si zasluži veliko spoštovanja, to, kar je on dosegel na pesku Roland-Garrosa, je izjemno,« so odmevale besede Novaka Đokovića, ob košarkarju Nikoli Jokiću globalno najbolj prepoznavnega srbskega športnika v olimpijskem Parizu. Đokovićev motiv je izjemen – zlate olimpijske kolajne na svoji veličastni športni poti še ni osvojil.

Škoda le, da na tem turnirju ne bo št. 1 z lestvice ATP – Jannik Sinner je namreč zaradi vnetja mandljev ostal doma na Južnem Tirolskem, nekaj prostih dni si je privoščil z novo spremljevalko, rusko teniško igralko Ano Kalinsko, na Sardiniji.

Podobno kot Sinnerju pa so zdravstvene težave preprečile pot v Pariz tudi Jeleni Ribakini, Rusinji, ki nastopa pod kazahstansko zastavo. »Po vrnitvi iz Wimbledona sem staknila močan bronhitis, zdravniki so mi prepovedali trening, dokler ne okrevam,« je obrazložila odpoved 25-letnica.

OI tenis favoritinje

Favoritinja turnirja je poljska zvezdnica Iga Šwiatek, ki ima pri svojih 23 letih že štiri lovorike najboljše na Roland-Garrosu in ji tudi pripada št. 1 lestvice WTA. Udarni adut italijanskega teniškega tabora bo po Sinnerjevi odpovedi Jasmine Paolini, pod drobnogledom naše južne soseščine pa bo nastop Osiječanke Donne Vekić, ki je nazadnje z wimbledonskim polfinalom močno opozorila nase.