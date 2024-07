Eugenia Bujak: Želim si odpeljati življenjski kronometer

Slovenska kolesarka Eugenia Bujak optimistično zre proti sobotnemu začetku olimpijskih tekmovanj, ko jo v Parizu čaka vožnja na čas. Na to se je osredotočeno pripravljala že nekaj časa, zato ima, kot je dejala slovenskim novinarjem v francoski prestolnici, visoke cilje, rada bi odpeljala najboljši kronometer v karieri.

»Osredotočeno sem se pripravljala na sobotni štart in rada bi odpeljala življenjski kronometer. Pripravljala sem se dobro, bila sem na višinskih pripravah, naredila vse, kar lahko, bili smo v vetrovniku, kar nekaj stvari smo spremenili. Upam, da bo vse skupaj pripeljalo do odličnega rezultata,« je dejala na novinarski konferenci slovenske odprave v Parizu.

Zanjo bodo igre v Parizu druge, na katerih bo v Litvi rojena kolesarka, ki je pred desetletjem zastopala poljske barve, predstavljala Slovenijo. »Tokrat bodo igre res posebne, ker so moje sanje, da nastopam na vožnji na čas,« je pristavila 35-letna članica ekipe UAE Team ADQ.

Za razliko od klubskih tekmovanj, kjer je vse podrejeno ekipi, bo imela tokrat proste roke. To jo veseli: »V ekipi ne morem dirkati zase, ker sem pomočnica in tudi rečeno mi je bilo, da me nihče ne plačuje, da grem na olimpijske igre ... Zato res rada nastopam za Slovenijo, pa naj bodo to olimpijske igre ali kakšno drugo tekmovanje, vsakič dam vse od sebe, dirkam s srcem in tako bo tudi zdaj.«

Kot je odkrito dejala, je njen cilj uvrstitev med najboljših deset v vožnji na čas. »Moje želje so kar visoke. Mislim, da so podobne, kot jih ima Jan Tratnik, ki bo nastopil v moški vožnji na čas.«

Pogleduje tudi proti olimpijski cestni dirki, ki bo na sporedu 4. avgusta, za katero selektor kolesark Gorazd Penko pravi, da ji je pisana na kožo. V tem pogledu bo veliko odgovorov glede njenih možnosti dal že sobotni kronometer.

»Za cestno dirko pričakujemo, da pride v cilj skupina med 20 in 30 kolesark in upam, da bom jaz med njimi. Dobro sem se pripravila za kronometer in to bo gotovo pomagalo na cestni dirki,« je ocenila.