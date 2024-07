Evenepoel olimpijski prvak, Tratnik s težavami 27.

Belgijski kolesarski as Remco Evenepoel je zmagal v moškem kronometru na olimpijskih igrah v Parizu. Srebrno kolajno v 32,4 km dolgi vožnji na čas v okolici francoske prestolnice je z zaostankom 14,92 sekunde osvojil Italijan Filippo Ganna. Edini Slovenec Jan Tratnik je po težavah s kolesom končal na 27. mestu.

Tudi moški so vožnjo na čas odpeljali v zahtevnem deževnem vremenu in kolesarji so imeli nekaj težav. Izstopala je četverica na čelu z Evenepoelom, ki je za slabih 15 sekund ugnal Ganno in Belgiji privozil prvo medaljo na letošnjih igrah.

Še drugo medaljo Belgiji je s tretjim mestom dodal Wout van Aert, ki je zaostal 25,63 sekunde. Slednji je v cilju s prednostjo minute prevzel vodstvo, nato pa ga je prvi z mesta vodilnega sklatil Ganna, ki je v zadnjih kilometrih pospešil, a premalo za Evenepoela, ta je z visokim ritmom vozil skozi celoten kronometer.

Edini, ki je na vse bolj deževnem kronometru zaostal še manj kot minuto, je bil četrti Britanec Josh Tarling. Edini Slovenec Tratnik se je na deževne pariške ceste pognal že kot drugi izmed 34 kolesarjev. A izkušeni 34-letni kolesar iz Idrije je imel tehnične težave in moral zamenjati kolo, izgubil pa je kar nekaj dragocenih sekund.

Kot je član ekipe Visma-Lease a Bike pojasnil med dirko, je pred tem povozil luknjo na cesti in odlomil krmilo. Na koncu je za Evenepoelom zaostal za skoraj tri minute in pol in končal na 27. mestu.

Zlate kolajne iz Tokia v Parizu ni branil slovenski as Primož Roglič, ki se je že pred časom odpovedal pariškemu nastopu.