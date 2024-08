Ker se ni sam spomnil, ga je zaprosila s sponko (VIDEO)

Pariz je mesto ljubezni, zato ni čudno, da je bilo med olimpijskimi igrami že kar nekaj zarok. Že na otvoritvi na Seni je Žan Luka Zelko zaprosil Anito Horvat.

Zadnja pa je bila malce drugačna in manj pričakovana. Francoska tekmovalka v teku na 3000 metrov z zaprekami Alice Finot (33) je s časom 8:58,67 postavila evropski rekord, sicer pa osvojila četrto mesto. Ko se je veselila mejnika z družino in prijatelji, je kar naenkrat pokleknila in zaprosila svojega partnerja, Bruna Martíneza Bargielo.

Ni imela prstana, ampak mu je na majico pripela olimpijsko sponko. Zaljubljenca sta se objela in zajokala. Kasneje je Finotova pojasnila potezo. »Rekla sem si, da ga bom zaprosila, ko bom prvič tekla pod devetimi minutami. Devetica je moja srečna številka. Z Brunom sva skupaj že devet let,« so se številke izšle za atletinjo, ki se je še malce pošalila.

»Ne maram delati stvari kot večina drugih. Ker se Bruno ni spomnil, sem si rekla, da je morda čas, da sama vzamem stvari v svoje roke. Sponko, s katero sem tekla, sem dala fantu. Na njej piše: 'Ljubezen je v Parizu'.«