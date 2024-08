Rokomet bi bil za Slovence težko bolj krut

V nadaljevanju preberite:

V Franciji se je pisala rokometna pravljica, v katero je verjel malokdo, žal pa tudi tokrat slovenskega slavja na nogometnem štadionu v Lillu nismo dočakali. Po novi srhljivki v končnici je bila Španija boljša s 23:22 in verjetno zadnja priložnost generacije je splavala po vodi. Po zadnjem žvižgu so Slovenci nemo obležali vsak v svojem kotu dvorane in opazovali slavje tekmecev, ki so bili tokrat povsem premagljivi. Bronasti zaključek olimpijskih iger z letnico 2024 je splaval po vodi.

»Bili smo tik pred tem, da bi se borili za zlato kolajno, zdaj smo brez vsega. Sploh ne vem, kaj bi še povedal o tej tekmi, enostavno nimam besed,« je bil prvi komentar Klemna Ferlina na nedeljski jutranji dvoboj, kapetan Jure Dolenec je bil še bolj neposreden: »Igrali smo polfinale, imeli zadnji napad, a izgubili za gol, igrali smo tekmo za bron, spet imeli zadnji napad in spet izgubili za gol. Rokomet bi težko bil bolj krut, vemo, kaj na olimpijskih igrah šteje, a tega nismo osvojili. Že pred turnirjem sem rekel, da je povsem vseeno, ali si četrti ali dvanajsti, dobre igre in vzdušje bodo šle hitro v pozabo.«

Lažje bi bilo izgubiti za 10 golov

Petkov večerni poraz z Dansko bi Slovencem lahko spodrezal krila, a jih je še bolj podžgal, v prvih minutah so se dobro postavili na igrišču, a v napadu igra ni in ni stekla. Aleksu Vlahu nič ni šlo po načrtih in le po zaslugi Ferlina in znova granitne obrambe je bila Slovenija ob polčasu še vedno zraven.