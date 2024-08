Mrak in Božič nazadovala na OI, Zelko napredoval

Jadralca Tina Mrak in Jakob Božič sta v mešanem razredu 470 po drugem dnevu z 12. mesta med 19 posadkami nazadovala na predzadnje. Po 17. in 18. mestu imata 40 točk. Na čelu sta ostali Japonki Keidžu Okada in Miho Jošioka s petimi točkami.

Mariborčan Žan Luka Zelko je v razredu ilca 7 po tretjem dnevu s 27. mesta napredoval na 22. Po 23., 2. in 21. mestu v posameznih plovih ima 83 točk, dvajset točk ga loči od deseterice in regate za medalje.

Branilec olimpijska naslova Avstralec Matt Wearen, ki je z drugega na prvo mesto napredoval po drugem dnevu, je ostal na čelu z 18 točkami. V zadnjih dveh regatah je zmagal in bil drugi.

Lin Pletikos je v razredu ilca 6 po šestih regatah s 25. mesta nazadovala na 34. med 43 tekmovalkami. V sobotnih treh regatah je bila 17., 37. in 35. ter ima 129 točk.

Še naprej vodi Nizozemka Marit Bouwmeester. Štirikratna svetovna prvakinja in dobitnica treh olimpijskih odličij, med drugim zlata v Riu da Janeiru 2016, ima 12 točk.

V nedeljo bo z nastopi začel tudi koprski kajtar Toni Vodišek, ki je med petimi slovenskimi jadralskimi posadkami na OI eden od glavnih adutov za olimpijsko medaljo v 90-članski slovenski reprezentanci.