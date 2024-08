Mrakova in Božič po dveh olimpijskih regatah 12.

Jadralca Tina Mrak in Jakob Božič sta na olimpijskem regatnem polju v Marseillu v mešanem razredu 470 po dveh regatah na 12. mestu med 19 posadkami, s 15. in osmim mestom imata na začetku tekmovanja 23 točk. Na čelu sta Japonki Keidžu Okada in Miho Jošioka s tremi točkami za zmago in drugo mesto.

Lin Pletikos je v razredu ilca 6 po treh regatah 25. Po 31. mestu v četrtek je v petek med 43 tekmovalkami nadaljevala z devetim in 38. mestom. Slednje se ji kot najslabše odšteva in ima 40 točk. Vodi Nizozemka Marit Bouwmeester. Štirikratna svetovna prvakinja in dobitnica treh olimpijskih odličij, med drugim zlata v Riu da Janeiru 2016 ima tri točke.

Mariborčan Žan Luka Zelko je v razredu ilca 7 drugi dan olimpijskega nastopa začel s 33. mestom, ki se mu kot najslabše črta, v drugi regati dneva in skupno četrti pa je bil 23. Tako je z 19. mesta v floti 43 jadralcev nazadoval na 27. mesto (60 točk). Z drugega mesta je na prvo napredoval branilec olimpijska naslova Avstralec Matt Wearen. Po zmagi in 18. mestu, ki se mu je črtalo, ima 15 točk.