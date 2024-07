Napaka Kitajca za prvake ustoličila presrečne Japonce

Japonski telovadci so na olimpijskih igrah v Parizu osvojili svojo rekordno osmo zlato olimpijsko medaljo v ekipni konkurenci. Drugi so bili Kitajci, ki po slabih nastopih na drogu niso bili več konkurenčni. Tretje mesto so zasedli Američani pred Britanci.

Zmagovalci v postavi Daiki Hašimoto, Kazuma Kaja, Šinosuke Oka, Takaki Sugino in Vataru Tanigav so zbrali 259,594 točke. Kitajci Yang Liu, Weide Su, Ruoteng Xiao, Boheng Zhang in Jingyuan Zou so sledili s 259,062 točke, ameriški ekipi v zasedbi Asher Hong, Paul Juda, Brody Malone, Stephen Nedoroscik in Frederick Richard so jih sodniki dosodili 257,793.

Pred tem so Japonci naziv ekipnih prvakov nazadnje osvojili leta 2016 v Riu. Kitajci so veljali za favorite, potem ko so vodili v kvalifikacijah in se jim je nasmihal prvi naziv olimpijskih prvakov po letu 2012.

Prva rotacija je nakazovala na hud boj za zlato kolajno, saj bili Kitajci in Japonci v uvodnih dvobojih skorajda izenačeni. V drugi rotaciji je imela Japonska nekaj smole, ko je Hašimoto, aktualni svetovni in olimpijski prvak v mnogoboju, zdrsnil s konja z ročaji, Kitajci pa so prevzeli vodstvo.

Japonci so se veselili zlata. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

Kitajci so se na zadnji nastop, na bradlji, podali s precejšnjo prednostjo pred Japonci, delno po zaslugi odličnega rezultata na bradlji, ki ga je dosegel olimpijski prvak Zou. Toda potem se je zgodila katastrofa, ko je Su dvakrat padel na drogu in so upi kitajske ekipe na zlato medaljo izpuhteli.

Zmago Japoncev z le 0,532 točke prednosti je nato zapečatil Hašimoto, prvak v mnogoboju in na bradlji z olimpijskih iger v Tokiu.

To je bila prva od 14 končnih odločitev v športni gimnastiki na olimpijskih igrah v Parizu. V torek bodo v središču pozornosti ameriške telovadke, ki imajo v svoji ekipi tudi Simone Biles.